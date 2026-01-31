Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE | inizia il secondo tempo del match

Inizia il secondo tempo della partita tra Bologna e Juventus Primavera. Al momento il risultato è di 2-0 a favore dei padroni di casa. La squadra bolognese ha mostrato più tensione e concretezza, mentre i bianconeri cercano di reagire per riaprire il match. La partita si sta giocando senza grandi occasioni fino a questo momento.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l'arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro.

