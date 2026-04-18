LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Cerasuolo si conferma attesa per Pilato e Curtis! Finali dalle 18.00

Oggi si svolgono le finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026 con inizio alle 18.00, trasmesse in diretta. Questa mattina si sono disputate alcune gare, tra cui quelle che hanno visto la conferma di alcuni atleti già presenti nelle competizioni. L’attenzione si sposta ora sui risultati di Pilato e Curtis, attesi nelle prossime fasi. La diretta continuerà con aggiornamenti e approfondimenti a partire dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Per quersta mattinata è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 18.00 per l’ultima sessione di finali. Buona giornata 11.48: Queste le finaliste dei 50 farfalla: Di Pietro, Curtis, Capretta, Scotto di Carlo, Santambrogio, Ambler, Pignatiello, Tassinario 11.47: Silvia Di Pietro con 26?33 vince l’ultima batteria e fa segnare il miglior tempo delle batterie 11.46: Elena Capretta si impone nella penultima batteria con 26?77 11.45: Sara Curtis sbbriciola il personale e vince la terza batteria dei 50 farfalla con 26?52, davanti a Ambler con 27?11 11.44: Emma Virginia Menicucci si aggiudica la seconda batteria con 27?24 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Cerasuolo si conferma, attesa per Pilato e Curtis! Finali dalle 18.00 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, Cerasuolo in scioltezza. Mao influenzata, finali dalle 18.00 LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis incanta nei 50 dorso, Cerasuolo preceduto da Poggo. Alle 18.00 le finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Brillano D’Ambrosio e CurtisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.42: E' UN OTTIMO CARLOS D'AMBROSIO CHE DOMINA CON 1ì4577 i 200 stile ... oasport.it Fasi Interregionali Campionati Italiani U19 M/F PalaVinci - Montecatini Terme (PT), 17-19 Aprile 2026 RISULTATI Day 1 - 17 aprile PROGRAMMA DAY 2 - 18 aprile CLICCA QUI https://bit.ly/4tU3qWq Evento Live Italia Boxe TV - https://tv.spor - facebook.com facebook