LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis incanta nei 50 dorso Cerasuolo preceduto da Poggo Alle 18.00 le finali

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, sono state disputate le batterie del mattino e le finali sono in programma alle 18.00. Nei 50 dorso, un nuotatore ha dato spettacolo, mentre in quella dei 100 stile libero si sono registrate alcune differenze nelle posizioni tra i concorrenti. La diretta ha seguito le varie gare, offrendo aggiornamenti sulle prestazioni di atleti e atlete. Alle 11.22 si è conclusa la cronaca in tempo reale delle sessioni mattutine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.22: Si chiude qui per ora la nostra diretta. L’appuntamento è alle 18.00 per la seconda sessione di finali., Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi! 11.20: La prima parte di gare della seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione si chiude qui. Mattinata con uno squillo importante da parte di Sara Curtis nei 50 rana, poi risultati tutto sommato nella norma con quasi tutti i big che hanno superato lo scoglio delle batterie 11.17: Queste le finaliste dei 200 stile libero: femminili: Quadarella, Nannucci, Mascolo, Gailli, Biagiotti, Ramatelli, D’Innocenzo, Domina 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis incanta nei 50 dorso, Cerasuolo preceduto da Poggo. Alle 18.00 le finali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, Cerasuolo in scioltezza. Mao influenzata, finali dalle 18.00 Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, Cerasuolo in scioltezza. Mao influenzata, finali dalle 18.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Si chiude qui per ora la nostra diretta. L'appuntamento è alle 18.00 per la seconda sessione di finali., ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com A Catania i Campionati Italiani FISDIR di tennis tavolo al PalaCatania: oltre 50 atleti da 14 società per il titolo nazionale. https://www.freepressonline.it/2026/04/15/a-catania-i-campionati-italiani-fisdir-di-tennis-tavolo/ #Catania #FISDIR #TennisTavolo #SportPa - facebook.com facebook