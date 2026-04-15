LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis esplosiva nei 50 dorso Cerasuolo in scioltezza Mao influenzata finali dalle 18.00

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono svolti vari eventi con atleti che hanno ottenuto risultati significativi. Nella prima batteria dei 200 stile libero, una nuotatrice ha concluso con il tempo di 2’05”01. Tra le altre gare, un atleta si è distinto nei 50 dorso, mentre un altro ha partecipato alle finali che si terranno alle 18.00. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: Elena Savian con 2’05?01 vince la prima batteria dei 200 stile libero 11.05: Questi i finalisti dei 100 rana: Poggio, Cerasuolo, Mancini, Mantegazza, Parapugicu, Saladini, Mangiamele, Fusco 11.04: Simone Cerasuolo con 1’00?13 vince l’ultima batteria dei 100 rana precedendo Fusco e Castello 11.02: Si rivede con grande piacere Federico Poggio con 59?84, miglior tempo finora, secondo posto per Mancini 11.01: Christian Mantegazza con 1’00?36 vince la quarta batteria e va nettamente al comando della classifica parziale, davanti a Mangiamele in 1’00?91 10.59: Francesco Pennetta con 1’02?41 vince la terza batteria ma non è in testa alla graduatoria provvisoria 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, Cerasuolo in scioltezza. Mao influenzata, finali dalle 18.00 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra MaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’èCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59: Francesco Pennetta con 1'0241 vince la terza batteria ma non è in testa alla graduatoria provvisoria ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026: a Riccione batterie e finali, diretta TV e streamingOggi, mercoledì 15 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. L'evento, un crocevia fondamentale per la stagione, no ... it.blastingnews.com A Catania i Campionati Italiani FISDIR di tennis tavolo al PalaCatania: oltre 50 atleti da 14 società per il titolo nazionale. https://www.freepressonline.it/2026/04/15/a-catania-i-campionati-italiani-fisdir-di-tennis-tavolo/ #Catania #FISDIR #TennisTavolo #SportPa - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com