live mantova avellino le formazioni ufficiali

Alle ore 20:30 di questa sera si svolge la partita tra Mantova e Avellino, valida per la 35ª giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in questa fase della stagione. La gara si gioca sul campo del Mantova.

Tempo di lettura: 2 minuti Sfida delicata e carica di significati quella tra Mantova e Avellino, valida per la 35ª giornata di Serie B. I biancoverdi arrivano all’appuntamento con sensazioni contrastanti: l’1-1 dell’ultimo turno, acciuffato in extremis grazie alla rete di Iannarilli, ha evitato il ko ma ha lasciato qualche rimpianto per una vittoria sfumata nel finale. Di fronte ci sarà un Mantova in grande fiducia, guidato da Francesco Modesto, reduce dal successo in casa dello Spezia e da un rendimento interno di alto livello: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque al Martelli. Numeri che rendono la trasferta dei lupi tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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