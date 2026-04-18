LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | tocca a Pedrotti e Stangherlin a breve gli ottavi di Casaglia ed Esposito

In diretta dagli Europei di judo del 2026, è il momento di seguire le gare di Pedrotti e Stangherlin, con gli ottavi di finale di Casaglia ed Esposito che si avvicinano. Tra tre incontri sul tatami, tra cui quello di Giorgia Stangherlin, si continua a monitorare l’andamento delle competizioni. Gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Tra tre incontri sul tatami 2 sarà la volta di Giorgia Stangherlin. Si avvicina anche il momento di Leonardo Casaglia, impegnato sul tatami 1 tra 4 duelli. 9:42 ALE’ IRENE! Passività della georgiana, che viene sconfitta per hansoku mate. Pedrotti avanza agli ottavi! 9:40 Seconda sanzione per la padrona di casa. Piccolo grande margine per Pedrotti. 9:37 Si va al golden score. 9:36 Falso attacco e shido anche per la georgiana. 9:35 Uno shido comminato all’azzurra dopo due minuti e mezzo di puro equilibrio. 9:32 Doppio waza-ari della serba, che approda agli ottavi. Spazio ora ad Irene Pedrotti contro la padrone di casa Nino Gulbani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tocca a Pedrotti e Stangherlin, a breve gli ottavi di Casaglia ed Esposito Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito fuori Bedel, tocca a Casaglia ed Antonio EspositoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:46 Continua ad attaccare l’azzurro, che forza l’avversario alla seconda sanzione. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Casaglia ed Antonio Esposito agli ottavi dei -81 kgCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Dopo la prima ora di eliminatorie abbiamo 4 azzurri agli ottavi di finale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Casaglia ed Antonio Esposito agli ottavi dei -81 kgCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:35 Doppio waza-ari di Grigalashvili e pubblico che inizia a scaldarsi per la vittoria del proprio beniamino. oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. facebook