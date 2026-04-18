LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Casaglia ed Antonio Esposito agli ottavi dei -81 kg

Durante le prime fasi dei campionati europei di judo, quattro atleti italiani sono riusciti ad avanzare agli ottavi di finale. Tra questi, due sono nella categoria dei -81 kg. La competizione è in corso e gli atleti stanno affrontando le rispettive sfide nelle eliminatorie, mentre i risultati vengono aggiornati in tempo reale. La diretta continua a seguire l’andamento degli incontri e le qualificazioni degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Dopo la prima ora di eliminatorie abbiamo 4 azzurri agli ottavi di finale. Nei -81 kg maschili Leonardo Casaglia affronterà il finlandese Ihanamaki, mentre Antonio Esposito troverà l’ucraino Svidrak. 8:56 IPPON ESPOSITO! Bastava uno yuko, ma l’azzurro si spinge oltre firmando l’ippon dopo aver sfiancato l’avversario. 8:54 Siamo nel corso del terzo minuto supplementare. Ci prova Esposito. 8:52 Si va come prevedibile al golden score. 8:51 Arriva il giusto shido per passività ad entrambi. 8:50 Equilibrio totale tra il campano e l’israliano. Nessuna tecnica a segno e nessuna sanzione al momento. 8:47 ALE’ LEONARDO! Arriva il waza-ari vincente dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Casaglia ed Antonio Esposito agli ottavi dei -81 kg Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito fuori Bedel, tocca a Casaglia ed Antonio EspositoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:46 Continua ad attaccare l’azzurro, che forza l’avversario alla seconda sanzione. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito fuori Bedel, tocca a Casaglia ed Antonio Esposito; Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | azzurre outsider nei -70 kg Esposito per stupire; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | azzurre outsider nei -70 kg Esposito per stupire Si comincia alle 8.00. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le eliminatorieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:35 Doppio waza-ari di Grigalashvili e pubblico che inizia a scaldarsi per la vittoria del proprio beniamino. oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 18 aprile, terza giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Antonio Esposito facebook