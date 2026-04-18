LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | subito fuori Bedel tocca a Casaglia ed Antonio Esposito

Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti i primi incontri in diretta, con l’eliminazione immediata di uno dei concorrenti. Successivamente, sono stati disputati i match di Casaglia e Antonio Esposito. In uno degli incontri, un atleta italiano ha continuato ad attaccare, costringendo l’avversario a ricevere due sanzioni. Gli eventi sono stati trasmessi in tempo reale, aggiornando gli spettatori sui risultati delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:46 Continua ad attaccare l’azzurro, che forza l’avversario alla seconda sanzione. 8:46 Uno shido per passività comminato al lituano. 8:43 Ed arriva l’ippon di Bekauri per la gioia del pubblico. Eliminato Bedel. Ci spostiamo sul tatami 1 dove è in corso la sfida tra Casaglia ed il lituano Vitkauskas (-81 kg). 8:42 Subito uno shido per Bedel. 8:42 Sul tatami 3 tocca invece a Kenny Komi Bedel. Ai sedicesimi dei -90 kg maschili l’azzurro sfida il georgiano Lasha Bekauri. 8:38 Sta per arrivare il momento di Leonardo Casaglia. L’azzurro salirà sul tatami 1 dopo Ihanamaki (FIN)-Sulca (ROU). 8:35 Doppio waza-ari di Grigalashvili e pubblico che inizia a scaldarsi per la vittoria del proprio beniamino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito fuori Bedel, tocca a Casaglia ed Antonio Esposito Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire; Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | azzurre outsider nei -70 kg Esposito per stupire; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | azzurre outsider nei -70 kg Esposito per stupire Si comincia alle 8.00. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le eliminatorieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:35 Doppio waza-ari di Grigalashvili e pubblico che inizia a scaldarsi per la vittoria del proprio beniamino. oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 18 aprile, terza giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Antonio Esposito facebook