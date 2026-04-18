LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | azzurre outsider nei -70 kg Esposito per stupire

Oggi si svolge la terza giornata degli Europei di judo 2026, con l’attenzione rivolta alle gare della categoria -70 kg, dove le azzurre sono considerate outsider. Durante la giornata, è prevista la partecipazione di Esposito, che mira a ottenere una buona prestazione. È possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale tramite questa diretta testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai -70 kg femminili ed ai -81 e -90 kg maschili. Italia che si affida ad Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin ed Antonio Esposito. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, e come di consueto alle 14.00 con il final block durante il quale si assegneranno le medaglie. In campo maschile Antonio Esposito (-81 kg) è inserito nella pool A presidiata dal fenomeno russo Timur Abruzov. Il judoka campano incontrerebbe il russo a livello di quarti di finale, ma deve superare in primis il bosniaco Mustafa Hebib ed al secondo turno uno tra il lussemburghese Nunes Dos Santo e l’ucraino Svidrak.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:05 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it #judo Salento Cup, successo con oltre 170 atleti x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. - facebook.com facebook