LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida

Benvenuti alla cronaca della prima giornata degli Europei di judo 2026. La manifestazione si sta svolgendo con le prime gare di qualificazione, con atleti e atlete impegnati nelle diverse categorie. Tra gli incontri in programma ci sono quelli di Assunta Scutto e Odette Giuffrida, che sono subito scese in campo per le prime sfide. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su quanto accade sul tatami.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026. A Tbilisi (Georgia) si alza il sipario sulla rassegna continentale con i primi quattro tornei: quest’oggi appuntamento con i -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. Grande attenzione soprattutto per i due tornei femminili, dove l’Italia si gioca subito due carte importanti. Nei -48 kg il Bel Paese sarà rappresentato da Assunta Scutto, campionessa del mondo nonché numero 4 del mondo. L’azzurra non è stata fortunatissima nel sorteggio che ha messo sulla sua strada Tara Babulfath e Shirine Boukli, rispettivamente possibili avversarie di quarti e semifinali.🔗 Leggi su Oasport.it

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