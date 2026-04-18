LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Stangherlin e Pedrotti agli ottavi tocca ad Esposito

Durante gli Europei di judo 2026, sono stati eliminati due atleti italiani nelle rispettive categorie. Nel dettaglio, Bedel, nella categoria maschile dei -90 kg, e Casaglia, nella categoria maschile dei -81 kg, sono usciti dalla competizione. Nel frattempo, Stangherlin e Pedrotti sono approdati agli ottavi di finale, mentre tocca ora a Esposito continuare la gara. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 La situazione degli italiani. Eliminati Bedel (-90 kg maschili) e Casaglia (-81 kg maschili). Approdano agli ottavi dei -70 kg femminili Pedrotti e Stangherlin. Tra poco gli ottavi di Antonio Esposito nei -81 kg maschili. 10:17 ALE’ GIORGIA! Yuko decisivo di Stangherlin, che balza agli ottavi nei -70 kg femminili. 10:17 Punita per passività anche l’azzurra. 10:15 Shido per passività comminato all’ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra Stangherlin e Tsimko. Nessuna tecnica a segno e nessuna sanzione ad un minuto dal termine. 10:11 Arriva purtroppo l’ippon di Ihanamaki, che estromette dal torneo continentale Casaglia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Stangherlin e Pedrotti agli ottavi, tocca ad Esposito Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tocca a Pedrotti e Stangherlin, a breve gli ottavi di Casaglia ed EspositoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Tra tre incontri sul tatami 2 sarà la volta di Giorgia Stangherlin. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Casaglia ed Antonio Esposito agli ottavi dei -81 kgCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Dopo la prima ora di eliminatorie abbiamo 4 azzurri agli ottavi di finale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tocca a Pedrotti e Stangherlin, a breve gli ottavi di Casaglia ed EspositoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. facebook