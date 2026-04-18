LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Italia senza medaglie nella terza giornata

Nella terza giornata degli Europei di judo, nessuna medaglia per l’Italia. La competizione femminile di oggi prevedeva un solo torneo, quello dei -70 kg, che si è svolto senza risultati significativi per la squadra italiana. La diretta ha seguito gli incontri in tempo reale, aggiornando sugli esiti e le eliminazioni delle atlete italiane nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 A livello femminile quest’oggi era in programma un solo torneo, quello dei -70 kg. In questa categoria l’Italia ha schierato Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, entrambe eliminate agli ottavi di finale. Qualche rammarico per Pedrotti, sconfitta dopo oltre 2 minuti di golden score. 11.29 L’Italia termina senza medaglie la terza giornata degli Europei di judo 2026. Tutti gli azzurri sono usciti di scena prima dei quarti di finale, e quindi non saranno protagonisti neppure dei ripescaggi. 11.28 Finisce qui! Auchecorne batte Stangherlin grazie ad un waza-ari ed accede ai quarti. Eliminata anche l’ultima azzurra 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, tocca a GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 In corso la premiazione dei -48 kg femminili. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: a breve le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Giornata inaugurale parzialmente deludente in casa Italia, con la sola Odette Giuffrida in grado di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. - facebook.com facebook