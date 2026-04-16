LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | iniziano le sfide per le medaglie tocca a Giuffrida

Alle ore 15:03 si sta svolgendo la cerimonia di premiazione per la categoria femminile dei -48 kg, con l’inno francese che viene suonato per la prima volta in questa fase. Le gare delle competizioni europee di judo 2026 sono iniziate e le sfide per le medaglie sono in corso. La giornata prosegue con le varie fasi della competizione, mentre i judoka si confrontano sul tatami.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 In corso la premiazione dei -48 kg femminili. Suonerà per la prima volta l’inno francese grazie al successo di Boukli. 14:58 Doccia fredda per il pubblico di Tblisi. Arriva l’ippone di Mkheidze, che quasi si scusa con i suoi ex connazionali. Secondo oro su due per la Francia. 14:57 Uno shido per entrambi, siamo ad un minuto dal termine. 14:56 Si inizia a far sul serio con una sfida ricca di contenuti tecnici. 14:54 Salgono i decibel in quel di Tblisi. E’ il momento della finale per l’oro tra il padrone di casa Sardalashvili ed il francese di chiare origini georgiane Mkehidze. 14:51 Ippon di Yusifov, che conquista la medaglia di bronzo dei -60 kg maschili.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, tocca a Giuffrida Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Ippon revocato dopo il controllo video da parte della giuria. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: a breve le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Giornata inaugurale parzialmente deludente in casa Italia, con la sola Odette Giuffrida in grado di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Prematura eliminazione per l’iridata Scutto; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l'avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri - x.com " MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant facebook