LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | a breve le sfide per le medaglie attesa per la finale per il bronzo di Giuffrida

Oggi si svolgono le prime gare degli Europei di judo del 2026, con le sfide decisive per le medaglie ancora in corso. Tra gli eventi in programma, l'attenzione si concentra sulla finale per il bronzo di una judoka italiana, prevista a breve. La giornata inaugurale si è conclusa con un risultato positivo solo per una atleta italiana, che è riuscita a qualificarsi per il final block. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Giornata inaugurale parzialmente deludente in casa Italia, con la sola Odette Giuffrida in grado di balzare al final block. L’azzurra lotterà per il bronzo dei -52 kg. 13:43 Ben ritrovati amici di OA Sport. Poco più di 15 minuti all’inizio del primo final block della rassegna continentale 2026. 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell’elimination round della prima giornata degli Europei di judo 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire questa sessione insieme a noi e vi invitiamo a rimanere con noi per il final block. A più tardi. 12.52 Questo il tabellone dei -66 kg: Finale per l’oro FIN Luukas SAHA – RUS Murad CHOPANOV Finali per il bronzo ARM Davit ABRAHAMYAN – FRA Walide KHYAR AZE Turan BAYRAMOV – RUS Abdullakh PARCHIEV 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: a breve le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di Giuffrida Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo! Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per la semifinale di Giuffrida! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l'avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri - x.com " MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant - facebook.com facebook