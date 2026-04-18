LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | dalle 8.00 le eliminatorie
Alle ore 8.00 sono iniziate le eliminatorie della terza giornata degli Europei di judo 2026. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma dedicata. I partecipanti si affrontano nelle varie categorie, mentre lo staff organizza gli incontri e gestisce le fasi di gara. La giornata prosegue con le sfide che determineranno i qualificati alle fasi successive del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei di judo 2026. Poco più di 15 minuti all’inizio delle eliminatorie. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai -70 kg femminili ed ai -81 e -90 kg maschili. Italia che si affida ad Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Leonardo Casaglia ed Antonio Esposito. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, e come di consueto alle 14.00 con il final block durante il quale si assegneranno le medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it
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