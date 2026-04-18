Alle ore 8.00 sono iniziate le eliminatorie della terza giornata degli Europei di judo 2026. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma dedicata. I partecipanti si affrontano nelle varie categorie, mentre lo staff organizza gli incontri e gestisce le fasi di gara. La giornata prosegue con le sfide che determineranno i qualificati alle fasi successive del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei di judo 2026. Poco più di 15 minuti all’inizio delle eliminatorie. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di judo 2026. Proseguono i tabelloni delle varie categorie di peso. Quest’oggi spazio ai -70 kg femminili ed ai -81 e -90 kg maschili. Italia che si affida ad Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Leonardo Casaglia ed Antonio Esposito. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, e come di consueto alle 14.00 con il final block durante il quale si assegneranno le medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 8.00 le eliminatorie

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