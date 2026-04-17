Alle 12:05 la diretta live si interrompe temporaneamente. In programma alle 14:00 il blocco finale dei campionati europei di judo 2026, con la disputa delle medaglie di bronzo nella categoria femminile dei -63 kg. La gara si svolge in diretta streaming, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle competizioni in corso. I match sono segnalati nel dettaglio, con le atlete che si sfidano per conquistare i rispettivi podi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Si ferma per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta. Appuntamento alle 14.00. 12:04 Questi gli incontri per le medaglie del final block che inizierà alle 14.00: -57 KG FEMMINILI Binta Ndiaye (SUI) – Acelya Toprak (GBR) bronzo Sarah Cysique (FRA) – Marica Perisic (SRB) bronzo Eteri Liparteliani (GEO) – Timma Nelson Levy (ISR) -73 KG MASCHILI Akil Gjakova (KOS) – Bilal Ciloglu (TUR) bronzo Dayyan Boulemtafes (FRA) – Joan-Benjamin Gaba (FRA) bronzo Lasha Shavdatuashvili (GEO) – Hidayat Heydarov (AZE) oro -63 KG FEMMINILI Kaja Kajzer (SLO) – Iva Oberan (CRO) bronzo Carlotta Avanzato (ITA) – Angelika Szymanska (POL) bronzo Joanne Van Lieshout (NED) – Manon Deketer (FRA) oro 12:02 Arriva il secondo yuko di Nelson Levy poco dopo l’inizio del golden score.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili, final block dalle 14.00

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