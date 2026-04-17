LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | dalle 14.00 il final block attesa per la finale per il bronzo di Avanzato

Alle 14:00 prende il via il blocco finale dei Campionati Europei di judo 2026, trasmesso in diretta. È prevista la disputa delle nove finali, tra cui quella per il bronzo della categoria avanzato. Nei minuti precedenti, è stato diffuso l’ordine di gara delle competizioni, con l’attenzione rivolta agli atleti in gara e alle loro rispettive categorie. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Di seguito l’ordine di gara delle 9 finali in programma: -57 KG FEMMINILI Binta Ndiaye (SUI) – Acelya Toprak (GBR) bronzo Sarah Cysique (FRA) – Marica Perisic (SRB) bronzo Eteri Liparteliani (GEO) – Timma Nelson Levy (ISR) -73 KG MASCHILI Akil Gjakova (KOS) – Bilal Ciloglu (TUR) bronzo Dayyan Boulemtafes (FRA) – Joan-Benjamin Gaba (FRA) bronzo Lasha Shavdatuashvili (GEO) – Hidayat Heydarov (AZE) oro -63 KG FEMMINILI Kaja Kajzer (SLO) – Iva Oberan (CRO) bronzo Carlotta Avanzato (ITA) – Angelika Szymanska (POL) bronzo Joanne Van Lieshout (NED) – Manon Deketer (FRA) oro 13:48 Come accaduto nella giornata inaugurale l’Italia si presenta alle sfide per le medaglie con una sola protagonista.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: dalle 14.00 il final block, attesa per la finale per il bronzo di Avanzato Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili, final block dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Si ferma per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: a breve le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Giornata inaugurale parzialmente deludente in casa Italia, con la sola Odette Giuffrida in grado di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato si giocherà il bronzo dei -63 kg femminili, final block dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Judo, Carlotta Avanzato in finale per il bronzo nei -63 kg degli Europei. Eliminati gli altri azzurri - x.com Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Kara facebook