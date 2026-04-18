LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | cresce l’attesa per Stangherlin eliminata Pedrotti

Durante le gare degli Europei di judo 2026, si è conclusa la sfida tra Auchecorne e Stangherlin, con quest’ultimo eliminato dopo aver subito un waza-ari. La competizione prosegue con altri incontri, mentre l’attenzione rimane alta sulla performance dei partecipanti. La diretta trasmette in tempo reale gli aggiornamenti e le fasi più rilevanti dell’evento, offrendo un quadro completo di quella che si sta rivelando una manifestazione intensa e piena di colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Finisce qui! Auchecorne batte Stangherlin grazie ad un waza-ari ed accede ai quarti. Eliminata anche l’ultima azzurra 11.28 Arriva il mate dell’arbitro a 18 secondi dalla fine. 11.27 All’attacco Stangherlin che trova uno yuko! L’azzurra prova a proseguire nell’azione a terra 11.27 Secondo shido per la francese. Inizia l’ultimo minuto d’incontro 11.25 Waza-ari per Auchecorne! La francese passa in vantaggio dopo due minuti 11.25 Shido per Auchecorne 11.22 Inizia l’incontro tra Stangherlin ed Auchecorne 11.21 Ippon per osaekomi per Tsunoda Roustant! La spagnola avanza ai quarti dove affronterà una tra Stangherlin e Auchecorne.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per Stangherlin, eliminata Pedrotti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Stangherlin e Pedrotti agli ottavi, tocca ad Esposito Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Progetto Judo Lombardia 2.0 con Cinzia Cavazzuti (@ProgettoJudoLombardia2.0) Reels - facebook.com facebook