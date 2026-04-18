LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finale

Durante gli Europei di judo 2026, le gare sono in corso con la diretta che segue le fasi più importanti. In questa sessione, i judoka Pedrotti e Stangherlin cercano di qualificarsi per i quarti di finale. L’incontro tra Pedrotti e Taimazova è ripreso dopo un breve intervallo, mentre si avvicina il golden score. In questa fase della competizione, si segnalano anche alcuni shido assegnati, come quello a Taimazova, che potrebbero influenzare l’andamento delle partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Si va al golden score! 11.12 Shido per Taimazova 11.11 L’incontro tra Pedrotti e Taimazova riprende dopo un paio di minuti di interruzione. Siamo nell’ultimo minuto 11.09 Interrotto momentaneamente l’incontro sul tatami 2. 11.08 Ozbas batte Teltsidou ed è la prima semifinalista dei -70 kg. 11.08 Perfetta parità quando si entra negli ultimi 90 secondi d’incontro 11.05 Inizia l’incontro tra Pedrotti e Taimazova! Azzurra a caccia di un posto nei quarti dei -70 kg 11.04 Arriva lo yuko di Cvjetko!! La croata batte Andric dopo 4? 29? di golden score ed avanza ai quarti dove attende la vincitrice della sfida tra Irene Pedrotti e Madina Taimazova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Stangherlin e Pedrotti agli ottavi, tocca ad Esposito LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tocca a Pedrotti e Stangherlin, a breve gli ottavi di Casaglia ed EspositoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Tra tre incontri sul tatami 2 sarà la volta di Giorgia Stangherlin. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre outsider nei -70 kg, Esposito per stupire. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Pedrotti e Stangherlin a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta AvanzatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale degli Europei di judo 2026. Poco meno di 20 minuti all'inizio ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com Un mese ricco di soddisfazioni per la Ryu Judo Vallecamonica: medaglie, qualificazioni e debutti incoraggianti tra marzo e aprile. facebook