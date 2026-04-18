Durante la partita delle Sei Nazioni di rugby femminile 2026, le padrone di casa hanno segnato la nona meta con un'azione di pick&go, realizzata da Brittany Hogan. La gara si è conclusa con il punteggio di 57-15 a favore dell’Irlanda. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

78' METAAAAAA BONUSSSSS ITALIAA!!!! Bell’azione azzurra e alla fine è Alyssa D’Incà a segnare la meta del bonus offensivo. Irlanda 57 – Italia 20 72' Nona meta irlandese, questa volta da pick&go e firmata da Brittany Hogan. Trasforma O’Brien. Irlanda 57 – Italia 15 59' Ora l’Irlanda sbaglia di più, ma ormai il match è deciso. Italia che però deve andare a caccia della meta di bonus offensivo 50' METAAAAAAA ITALIAAAAA! Lunghissima azione sulla linea di meta per l’Italia, che sfrutta il vantaggio e alla fine palla al largo per Madia che schiaccia. Irlanda 50 – Italia 15 43' E arriva l’ennesima meta irlandese ed è Cliodhna Moloney-MacDonald a schiacciare dal ruck&go.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 57-15, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: nona meta per le padrone di casa

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