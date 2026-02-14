LIVE Irlanda-Italia 20-13 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | gli azzurri accarezzano il pareggio

L'incontro tra Irlanda e Italia si è concluso con un punteggio di 20-13, a causa di alcune imprecisioni degli azzurri nel secondo tempo. L'Italia ha tentato di recuperare, ma l'Irlanda ha mantenuto il vantaggio grazie a una meta decisiva nel finale. La partita si è giocata davanti a un pubblico caldo, con molti tifosi italiani che hanno seguito con passione gli azzurri. La sfida rientra nel torneo Sei Nazioni 2026 e si è svolta oggi a Dublino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:11 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:10 Arriva la prima vittoria dell'Irlanda, che non riesce però ad agguantare il bonus e resta alle spalle degli azzurri, terzi con 5 punti. Nel prossimo turno l'Italia visiterà la Francia. 17:09 Davvero un peccato. Azzurri che hanno giocato ad armi pari contro i vincitori del 2024, sfiorando la meta nel finale dalla quale poteva nascere il meritato pareggio. IRLANDA – ITALIA 20-13 83? Nulla da fare.