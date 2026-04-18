Nel corso della partita tra Irlanda e Italia valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, si è assistito alla terza meta delle padrone di casa. L'incontro è stato caratterizzato da errori in attacco da parte della squadra azzurra e da un fallo commesso dalla stessa. Dopo questa azione, si è sviluppata una lunga sequenza offensiva irlandese, che le ha portate a essere vicino alla segnatura. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Arriva la terza meta irlandese. Italia che sbaglia in attacco, fallo azzurro e alla fine lunga azione a un passo dalla meta. Palla al largo ed è Béibhinn Parsons a schiacciare. Trasforma una perfetta O’Brien. Irlanda 21 – Italia 5 14? Meta fotocopia dell’Irlanda come la marcatura azzurra, con la maul che sfonda e schiaccia Wafer. Trasforma O’Brien. Irlanda 14 – Italia 5 14? Nuova fiammata irlandese con Wafer e touche sui 5 metri per le padrone di casa 13? Ennesimo errore di handling azzurro 11? METAAAAAA ITALIAAAAAAAA!! Vittoria Vecchini schiaccia dopo un’ottima maul azzurra! Non trasforma Stevanin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 21-5, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: terza meta delle ragazze di casa

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Irlanda-Italia 5-10, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta di Nicotera dalla maul

LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: serve una reazione per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Irlanda - Italia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Irlanda-Italia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il match; Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; W6N 2026: IRLANDA-ITALIA, LA PREVIEW.

LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: altra trasferta dura per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Irlanda e Italia, ... oasport.it

Irlanda-Italia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il matchFabio Roselli sta operando un importante ricambio generazionale, e avrà davanti una squadra che negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita straordinario. Diretta oggi, sabato 18 aprile, alle 1 ... sport.sky.it

Annunciate le formazioni di Irlanda ed Italia che si affronteranno sabato al Dexcom Stadium nel secondo turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2026. #GuinnessW6N #LovelyDayW6N facebook

Il #NewYorkTimes pesante sull' #Italia: "Sono terrorizzati". E l'Irlanda del Nord oggi fa la rassegna stampa... x.com