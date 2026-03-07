LIVE Italia-Inghilterra 10-12 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Roebuck in meta allo scadere del primo tempo

Nella partita tra Italia e Inghilterra valida per il Sei Nazioni rugby 2026, il primo tempo si conclude con un punteggio di 10-12 in favore degli inglesi. Durante la frazione, l'Inghilterra ha mantenuto un maggiore possesso palla, mentre l’Italia è riuscita a resistere all’assalto avversario, pur subendo una meta evitabile allo scadere del tempo. La partita si è rivelata molto combattuta ed equilibrata.

Si chiude un primo tempo molto combattuto ed equilibrato. Più possesso per gli inglesi, ma Italia che regge l'urto, anche se subisce una meta evitabile a tempo ormai scaduto. 40? META INGHILTERRA! A tempo scaduto calcio al largo, dove c'è Tom Roebuck che prende l'ovale e schiaccia. Smith trasforma. Italia 10 – Inghilterra 12 40? Ultimo attacco del primo tempo per l'Inghilterra, che è entrata nei 22 azzurri 38? Ancora un fallo ospite palla in mano 37? Altro errore inglese, questa volta su una touche azzurra in difesa, e Italia che allontana l'ovale dalla sua area di meta 34? TOMMASSOOOOOO MENONNNNCELLOOOOOOOOO!!! METAAAA!!! Il centro azzurro trova un break perfetto, inglesi che sbagliano due placcaggi e Tommy si invola fino in meta! Trasforma Paolo Garbisi.