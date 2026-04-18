LIVE Irlanda-Italia 45-10 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | riprende il gioco con la ripresa

Alle ore 45 a 10, si è concluso il primo tempo della partita tra Irlanda e Italia nel torneo Sei Nazioni di rugby femminile 2026. La ripresa del gioco è iniziata con le squadre ancora in campo. L'incontro è stato caratterizzato da alcune imprecisioni delle italiane, mentre le irlandesi hanno mantenuto il ritmo. L'evento viene seguito in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla progressione del punteggio e sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42? Non cambia la musica. Errore azzurro e irlandesi di nuovo a un passo dalla meta 41? Si riparte a Galway dal 45-10 dei primi 40 minuti Si chiude un primo tempo incontentabile per l’Italia, con le azzurre praticamente inesistenti in attacco, mentre in difesa sbagliano tutto. Match ormai andato. 40? Irlandesi che palla in mano, invece, non sbagliano nulla e bellissima azione al largo, una serie infinita di passaggi e tripletta personale per Parsons. Trasforma O’Brien. Irlanda 45 – Italia 10 38? Prova a giocare l’Italia, ma ancora una volta un in avanti ferma tutto 35? È però solo una fiammata azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it

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