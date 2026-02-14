LIVE Irlanda-Italia 5-10 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | meta di Nicotera dalla maul

L’Italia segna la prima meta contro l’Irlanda durante la partita dei Sei Nazioni 2026, quando Nicotera sfrutta una maul per portare punti sul tabellone. La squadra azzurra ha deciso di cambiare strategia e ora si dirige verso la touche, mentre Garbisi tenta una difficile conclusione da lontano. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42? Cambio di programma, andiamo in touche. 42? Garbisi ci proverà da lontanissimo. 42? Spinta dell'Italiaaaaa! Pallone recuperato e calcio di punizione per gli azzurri! 40? In avanti di Lynagh. Si riprende con una mischia con introduzione irlandese. 40? Ultima azione del primo tempo. 39? Lungo il calcio di Marin, Osborne annulla. 39? Esageriamo stavolta nel cercare la giocata vincente perdendo palla. 38? Resterà intanto cartellino giallo per Casey, che rientrerà in campo tra 4 minuti. 37? Splendido calcio di Garbisi, che ci porta a ridosso dei 22 avversari.