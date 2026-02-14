LIVE Irlanda-Italia 10-10 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | la meta di Conan pareggia i conti

Durante la partita tra Irlanda e Italia, Conan ha segnato una meta che ha pareggiato il punteggio a 10-10, a causa di un’azione rapida sugli sviluppi di un calcio piazzato. La partita, valida per il Sei Nazioni rugby 2026, prosegue con intensità e colpi di scena. Al 43° minuto, l’Irlanda ha messo a segno un’altra meta, mentre la trasformazione di Prendergast non è riuscita a cambiare il risultato.

44? Non va la trasformazione di Prendergast. 43? Meta Irlanda. Conan mette a frutto il lavoro della maul. Avvio veemente degli irlandesi. 42? Si ritorna sul fallo precedente. Prenergast non va per i pali, padroni di casa che vogliono fare meta. 42? Non rotola via il placcatore italiano. Vantaggio per gli irlandesi, che continuano intanto ad attaccare. 41? Si riparte. Cambio per l'Irlanda in prima linea con l'ingresso di Furlong. SECONDO TEMPO 16:03 Prima frazione da sogno degli uomini di Gonzalo Quesada, che potrà essere soddisfatto. A tra poco per la ripresa! FINE PRIMO TEMPO 43? L'Irlanda ruba palla.