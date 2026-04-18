LIVE Danimarca-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | manca poco al fischio d’inizio

Mancano circa dieci minuti all'inizio della partita tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. Le due squadre sono pronte a scendere in campo, con l’Italia che, in caso di vittoria, si posizionerebbe al primo posto del girone con sette punti. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Ancora dieci minuti è inizierà la partita. 14.47 In caso di vittoria, l’Italia raggiungerebbe la Danimarca proprio al primo posto del girone con 7 punti. 14.45 Il match d’andata è terminato con il risultato di 1-1, con l’Italia che adesso si trova a dover centrare la vittoria in maniera quasi obbligata per puntare ancora al primo posto del girone, l’unico possibile per accedere direttamente ai Mondiali del 2027. 14.43 Soncin ha optato per il 3-5-2, cambiando modulo rispetto al match contro la Serbia, dove abbiamo giocato con il 4-3-3. L’idea del nostro commissario tecnico, è quella di giocare a specchio della Danimarca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al fischio d’inizio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al fischio d’inizio Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca; Danimarca-Italia femminile, sfida decisiva: dove vederla e cosa serve alle Azzurre; Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico. Danimarca-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale in chiaro, streamingAzzurre, non fermatevi. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15:00 si gioca a Copenaghen Italia-Danimarca, quarto match valido per le qualificazioni ai ... oasport.it LIVE Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: serve un’impresa per rimanere in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi facebook Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com