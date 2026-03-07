LIVE Italia-Danimarca Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | manca poco al fischio d’inizio

Alle 18.10 si è appena avviato il collegamento in diretta della partita tra Italia e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Nella formazione danese sono presenti alcune giocatrici che militano in club italiani, tra cui il portiere Thisgaard del Napoli Women, Thogersen della Roma, Bredgaard della Fiorentina e Vangsgaard della Juventus. La partita sta per avere inizio.

18.13 Manca solo il fischio d'inizio per il secondo match dell'Italia per la corsa ai Mondiali 2027. 18.10 Nella formazione danese ci sono alcune conoscenze della nostra Serie A: il portiere Thisgaard del Napoli Women, Thogersen della Roma, Bredgaard della Fiorentina e Vangsgaard della Juventus. 18.08 Ci siamo, in questo momento c'è l'ingresso in campo delle due formazioni. Aspettiamo gli inni nazionali. 18.06 Il risultato dell'ultima ora, che fa molto piacere alle azzurre, è lo 0-0 tra Svezia e Serbia che potrebbe regalare la possibilità all'Italia di lottare ancora per il primo posto: ovviamente, se non è fondamentale è comunque molto importante vincere questo match in ottica di questo obiettivo.