LIVE Danimarca-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Cantore affianca Girelli

Tra circa un'ora si svolge il match tra Italia e Danimarca valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con la Danimarca schierata con un modulo 3-5-2 e la presenza di giocatrici note come Harder e Holmgaard. L’Italia si prepara a scendere in campo, con Cantore che affianca Girelli nell’attacco. La partita si gioca questa sera, con i tifosi pronti a seguire il confronto in diretta.