LIVE Danimarca-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Cantore affianca Girelli
Tra circa un'ora si svolge il match tra Italia e Danimarca valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con la Danimarca schierata con un modulo 3-5-2 e la presenza di giocatrici note come Harder e Holmgaard. L’Italia si prepara a scendere in campo, con Cantore che affianca Girelli nell’attacco. La partita si gioca questa sera, con i tifosi pronti a seguire il confronto in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Manca un’ora al fischio d’inizio del match tra Italia e Danimarca, di seguito le formazioni ufficiali: DANIMARCA (3-5-2): Thistgaard; Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen, Gejl, Kuhl, Holmgaard; Floe, Harder. Allenatore: Jakob Michelsen. ITALIA (3-5-2): Giuliani; Soffia, Salvai, Lenzini; Oliviero, Dragoni, Giugliano, Caruso, Di Guglielmo; Cantore, Girelli. Allenatore: Andrea Soncin. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca, valido per il nuovo turno di Qualificazioni dei Mondiali di calcio femminile del 2027, i quali verranno disputati in Brasile.🔗 Leggi su Oasport.it
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