LIVE Italia-Danimarca 1-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | pareggio amaro per le azzurre che non si avvicinano alla Svezia

Le nazionali di Italia e Danimarca si sono affrontate in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, terminata con un punteggio di 1-1. La gara si è svolta in diretta, con le azzurre che non sono riuscite ad avvicinarsi alla Svezia nella classifica. Le giocatrici italiane torneranno in campo il 14 aprile alle 18.

20.07 Le ragazze di Soncin torneranno in campo il 14 aprile alle 18.00 contro la Serbia. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti! 20.05 Finisce qui una partita che deve lasciarsi più di un amaro in bocca visto che l’Italia sembrava poter gestire al meglio il vantaggio ottenuto nel primo tempo. La Danimarca sbaglia un rigore ma poi riesce lo stesso a trovare la rete del definitivo pareggio, lasciando le azzurre con un solo punto conquistato in casa in due partite e con la Svezia che resta distante tre punti al primo posto del girone. 90 + 3' – Salvai ha avuto l’ultimissima occasione nei piedi ma il suo tiro esce troppo centrale e finisce tra le mani di Thisgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: pareggio amaro per le azzurre che non si avvicinano alla Svezia LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: minuti finali, con le azzurre che cercano il pareggio89' – OCCASIONE ITALIA! Colpo di testa di Dragoni ma Andersson salva sulla linea. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, le azzurre vogliono il pareggio60' – PALO DELL’ITALIA! Falk sbaglia l’uscita e Cambiaghi l’anticipa, purtroppo per noi il pallone si ferma sul legno. Altri aggiornamenti su LIVE Italia Danimarca 1 1.... Temi più discussi: Azzurre, testa alla Danimarca: a Vicenza 90 minuti fondamentali per il percorso Mondiale. Soncin: Serviranno coraggio e solidità; Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Georgia - Danimarca in Diretta Streaming; Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile 2027: calendario e risultati. Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Mondiali donne: Italia ripresa dalla Danimarca, a Vicenza finisce 1-1Italia e Danimarca pareggiano 1-1 nella seconda partita del girone di qualificazioni mondiali, giocata al 'Romeo Menti' di Vicenza. Le azzurre vanno in vantaggio al 19' pt con un colpo di testa di Mar ... ansa.it Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com