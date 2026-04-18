LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre lottano le biancorosse gestiscono il possesso

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027, la sfida tra Danimarca e Italia si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, le squadre hanno mostrato diverse fasi di gioco, con le italiane impegnate a difendersi e le danesi a mantenere il possesso palla. In una delle azioni, la Danimarca ha sferrato un contropiede efficace in transizione.