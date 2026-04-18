LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre lottano le biancorosse gestiscono il possesso
Nella partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027, la sfida tra Danimarca e Italia si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, le squadre hanno mostrato diverse fasi di gioco, con le italiane impegnate a difendersi e le danesi a mantenere il possesso palla. In una delle azioni, la Danimarca ha sferrato un contropiede efficace in transizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? – Contropiede della Danimarca, bravissima in transizione. Ci pensa Soffia a chiudere su Thomsen poco prima del tiro. 21? – Di Guglielmo fa un tocco in più prima del cross, dobbiamo accontentarci del calcio d’angolo. 19? – Partita sicuramente complicata, ma le azzurre stanno riuscendo a difendersi nel migliore dei modi con le danesi che non hanno ancora avuto un’occasione nitida. 17? – Le danesi hanno più reattività sulle seconde palle, dobbiamo lottare a centrocampo per il possesso del pallone. 14? – Tiro al volo dal limite di Gejl, che però svirgola troppo il pallone. 13? – Grande imbucata di Oliviero che cerca Girelli, l’attaccante del Bay FC però fa scorrere il pallone.🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights: Polonia-Italia 2-1 | Under 21 | Qualificazioni Euro 2027
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