LIVE Italia-Danimarca 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre restano in vantaggio dopo il palo su rigore di Harder

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra Italia e Danimarca, l’Italia è in vantaggio per 1-0 grazie a un rigore di Harder che ha colpito il palo. Al 56° minuto, Sorensen ha respinto un cross di Oliviero, mentre al 53° Giugliano ha cercato di controllare un cross insidioso nell’area avversaria senza successo. La partita è in corso con aggiornamenti in diretta.

60' – Cartellino giallo proprio per Bergamaschi che, appena entrata, ha fatto un brutto ingresso su Bredgaard. 58' – Scontro di gioco pericoloso tra Thisgaard e Piemonte, per fortuna non sembra esserci niente di grave per entrambe. 53' – Cross insidioso per Giugliano che non riesce a stoppare il pallone nell’area di rigore. 51' – Il possesso della sfera resta tra i piedi delle danesi che sembrano intenzionate a centrare il pareggio. 49' – PALO DI HARDER! RESTIAMO IN VANTAGGIO NOI! La numero 10 della Danimarca spiazza Giuliani ma colpisce il legno interno con la palla che attraversa l’intera linea di porta fino ad arrivare nelle mani del portiere della Roma! Ci siamo salvati per miracolo! 48' – Calcio di rigore per la Danimarca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre restano in vantaggio dopo il palo su rigore di Harder Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo! LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per rimettersi in carreggiataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Highlights: Polonia-Italia 2-1 | Under 21 | Qualificazioni Euro 2027 Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Danimarca 1 0.... Temi più discussi: Azzurre, testa alla Danimarca: a Vicenza 90 minuti fondamentali per il percorso Mondiale. Soncin: Serviranno coraggio e solidità; Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Georgia - Danimarca in Diretta Streaming. Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingParola d'ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida ... oasport.it Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com