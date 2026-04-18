LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il match spartiacque delle azzurre

Alle 14.56 si sono svolti gli inni nazionali prima dell'inizio della partita tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La sfida, considerata decisiva per le azzurre, è iniziata con il primo tempo in corso. La partita si gioca in diretta e al momento il risultato è fermo sul punteggio di 0-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL PRIMO TEMPO 14.56 Siamo già agli inni nazionali, il primo è quello dell’Italia. 14.55 Manca davvero poco all’inizio di un match importantissimo per il prossimo futuro della Nazionale italiana femminile di calcio. 14.52 Alle 16.00 inizierà anche il match tra la Svezia e la Serbia, con la probabile vittoria delle gialloblu. 14.50 Ancora dieci minuti è inizierà la partita. 14.47 In caso di vittoria, l’Italia raggiungerebbe la Danimarca proprio al primo posto del girone con 7 punti. 14.45 Il match d’andata è terminato con il risultato di 1-1, con l’Italia che adesso si trova a dover centrare la vittoria in maniera quasi obbligata per puntare ancora al primo posto del girone, l’unico possibile per accedere direttamente ai Mondiali del 2027.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match spartiacque delle azzurre Notizie correlate LIVE Italia-Danimarca 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? – Il primo possesso del match è dell’Italia che gestisce con Linari e Salvai. Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match delle azzurre! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca; Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico; L'Italia femminile batte 6-0 la Serbia nel match di qualificazione ai Mondiali 2027. Danimarca-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale in chiaro, streamingAzzurre, non fermatevi. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15:00 si gioca a Copenaghen Italia-Danimarca, quarto match valido per le qualificazioni ai ... oasport.it Diretta Danimarca Italia donne | Streaming video Rai 2: contro la capolista (oggi sabato 18 aprile 2026)Diretta Danimarca Italia donne streaming video Rai 2, oggi sabato 18 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live (qualificazioni mondiali). ilsussidiario.net Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi facebook Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com