LIVE Italia-Danimarca 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il match delle azzurre!

Alle 15:00 si è aperta la partita tra Italia e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le due squadre sono scese in campo al centro sportivo, con l’Italia che ha preso subito il controllo del gioco grazie ai primi passaggi di Linari e Salvai. La partita si sta svolgendo senza reti finora, mentre i tifosi seguono l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? – Il primo possesso del match è dell'Italia che gestisce con Linari e Salvai. INIZIA IL MATCH 18.13 Manca solo il fischio d'inizio per il secondo match dell'Italia per la corsa ai Mondiali 2027. 18.10 Nella formazione danese ci sono alcune conoscenze della nostra Serie A: il portiere Thisgaard del Napoli Women, Thogersen della Roma, Bredgaard della Fiorentina e Vangsgaard della Juventus. 18.08 Ci siamo, in questo momento c'è l'ingresso in campo delle due formazioni. Aspettiamo gli inni nazionali. 18.06 Il risultato dell'ultima ora, che fa molto piacere alle azzurre, è lo 0-0 tra Svezia e Serbia che potrebbe regalare la possibilità all'Italia di lottare ancora per il primo posto: ovviamente, se non è fondamentale è comunque molto importante vincere questo match in ottica di questo obiettivo.