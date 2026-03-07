LIVE Italia-Danimarca 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo!

Alle 43 minuti del primo tempo, l’Italia sta avanti 1-0 contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La rete è arrivata grazie a Piemonte, che ha portato le azzurre in vantaggio. Nel corso della prima frazione, Bonansea ha tentato diversi dribbling senza successo, rendendo il primo tempo meno brillante rispetto alle aspettative. La partita è ancora in corso.

19.10 Manca poco all’inizio del secondo tempo del match tra Italia e Danimarca. 19.01 Le azzurre possono essere contente di questa prima parte di gara con il risultato che però, nella seconda frazione, deve essere più cinica e chiudere il discorso che potrebbe portare all’Italia una vittoria importantissima. 43' – Primo tempo non ottimo di Bonansea che ha cercato tanti dribbling esagerando nella maggior parte dei tentativi. 41' – Scivolata tanto efficiente quanto rischiosa di Salvai che evita l’anticipo di Svava nei pressi dell’area piccola di Giuliani. 39' – Altro calcio di punizione che finisce nelle mane di Giuliani. L’Italia cerca di far partire il contropiede perfettamente fermato dal rientro difensivo delle danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo! Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: il colpo di testa di Piemonte ci porta in vantaggio! LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per rimettersi in carreggiataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Highlights: Polonia-Italia 2-1 | Under 21 | Qualificazioni Euro 2027 Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Danimarca 1 0.... Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Azzurre, testa alla Danimarca: a Vicenza 90 minuti fondamentali per il percorso Mondiale. Soncin: Serviranno coraggio e solidità; Georgia - Danimarca in Diretta Streaming. Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingParola d'ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida ... oasport.it Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com