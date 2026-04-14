LIVE Serbia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il primo tempo!

La partita tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, è iniziata alle 18.16. In questa fase, le due squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Tra le giocatrici in campo, Girelli e Caruso sono le uniche che rischiano una sanzione disciplinare, poiché sono diffidate. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti sul risultato e le azioni che si susseguono sul terreno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL PRIMO TEMPO 18.16 Girelli e Caruso sono le uniche diffidate dell’Italia nell’undici titolare. In caso di ammonizione, salteranno la sfida di sabato contro la Danimarca. 18.15 L’arbitro sarà Eleni Antoniou, accompagnata dalle assistenti Maria Getsi e Angeliki Athanasopoullou. Il quarto ufficiale è Glykeria Papakonstantinou. 18.13 Squadre in campo per gli inni nazionali, il primo è quello italiano! 18.11 Dopo la delusione dell’Italia maschile che, per il terzo Mondiale di fila, non ha centrato la qualificazione, le azzurre di Soncin hanno una responsabilità in più per tutto il movimento calcistico italiano, che sta vivendo un declino sempre più veloce e che va fermato il prima possibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il primo tempo! Arisa canta l'Inno d'Italia per il passaggio di consegne con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, le azzurre vogliono il pareggio60' – PALO DELL’ITALIA! Falk sbaglia l’uscita e Cambiaghi l’anticipa, purtroppo per noi il pallone si ferma sul legno.