LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Caruso spreca l’occasione per il vantaggio!
La partita tra le nazionali di Danimarca e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 termina in parità sul punteggio di zero a zero. Durante il match, un’attaccante italiana ha avuto un’occasione per portare avanti la squadra, ma ha fallito il tentativo. Nel corso del secondo tempo, un’altra giocatrice ha lasciato il campo, sostituita da una compagna con caratteristiche diverse. La diretta ha seguito passo dopo passo le azioni più significative dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83?- Intanto, Cantore lascia spazio alla qualità di Greggi. 82? – Calcio di punizione dal limite per l’Italia che può calciare da una zona centrale. Fallo subito da Girelli e occasione importante a meno di dieci minuti dalla fine. 79? – Torre pericolosa in area di rigore, allontana Girelli senza pensarci due volte. 78?- Gejl lascia il posto a Vangsgaard, mentre Soncin toglie Dragoni e mette in campo Beccari. 77? – Caruso cerca la deviazione di testa ma la palla va lontana dalla porta. 75? – L’Italia continua a fare la partita mentre la Danimarca resta comunque pericolosa in ripartenza. 73? – Dragoni ci prova da fuori ma non trova la porta.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo!
LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre restano in vantaggio dopo il palo su rigore di Harder60' – Cartellino giallo proprio per Bergamaschi che, appena entrata, ha fatto un brutto ingresso su Bredgaard.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca; Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico; L'Italia femminile batte 6-0 la Serbia nel match di qualificazione ai Mondiali 2027.
LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurre a caccia della vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67' - Floe può essere pericolosa ma il suo cross non raggiunge nessuna delle sue compagne. 63' - Cambio per la ... oasport.it
Calcio, Mondiali donne: ora in campo Danimarca-ItaliaProsegue il cammino della Nazionale femminile nelle qualificazioni al Campionato Mondiale 2027. Nel Gruppo A1, l'Italia affronta oggi in trasferta la Danimarca (diretta su Rai2 e streaming su Rainews. msn.com
Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook
Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com