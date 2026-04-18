LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Caruso spreca l’occasione per il vantaggio!

La partita tra le nazionali di Danimarca e Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 termina in parità sul punteggio di zero a zero. Durante il match, un’attaccante italiana ha avuto un’occasione per portare avanti la squadra, ma ha fallito il tentativo. Nel corso del secondo tempo, un’altra giocatrice ha lasciato il campo, sostituita da una compagna con caratteristiche diverse. La diretta ha seguito passo dopo passo le azioni più significative dell’incontro.