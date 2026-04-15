LIVE Cobolli-Bergs 6-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | un solidissimo azzurro porta a casa il primo set!

Al torneo ATP di Monaco, Cobolli si è aggiudicato il primo set contro Bergs con un punteggio di 6-2. Dopo l’intervallo, il giocatore italiano ha ripreso il campo per il secondo set, cominciando con il servizio. In questa fase, Zizou è tornato in campo e ha iniziato il secondo set sul servizio di Cobolli. La partita prosegue in diretta, con aggiornamenti costanti sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 Torna in campo Zizou, inizia il secondo set sul servizio di Cobolli. 16.22 Toilette break per Bergs che torna negli spogliatoi. Il tennista fiammingo è apparso nervoso e poco paziente per gran parte del parziale appena perso. 16.20 Subito il break, il belga si è completamente concesso ai colpi di Cobolli scegliendo spesso di scendere a rete per seguire il servizio in maniera forse scellerata, perdendo per la seconda volta il servizio. Flavio sta giocando un grande match, solido al servizio e aggressivo sia con il dritto che con il rovescio. 6-2 SET COBOLLI! Bergs segue ancora la seconda a rete, l’azzurro lo infila con la risposta vincente di rovescio lungolinea e chiude il primo parziale! Seconda palla, ancora.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: un solidissimo azzurro porta a casa il primo set! Notizie correlate LIVE Cobolli-Bergs 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del primo break del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore grave di Bergs, il suo dritto si ferma sul nastro! Seconda. Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia Blockx-Shelton, poi toccherà all’azzurro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; BMW Open by Bitpanda Tennis | Cobolli - Bergs | La Gazzetta dello Sport. LIVE Cobolli-Bergs 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro che vuole chiudere il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Altro doppio fallo con il belga che forza ancora la seconda. Seconda. 30-15 Servizio e dritto di Bergs. oasport.it Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com