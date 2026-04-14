LIVE Cobolli-Dedura 6-4 2-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | serve prima il baby tedesco nel 2° set

Durante la partita tra Cobolli e Dedura all’ATP di Monaco del 2026, Cobolli ha vinto il primo set 6-4, mentre Dedura si è portato avanti nel secondo con un punteggio di 2-3. In questa fase del match, Dedura ha mostrato un buon livello di gioco, e il pubblico ha assistito a scambi intensi e punti spettacolari, tra cui alcuni colpi di grande precisione da entrambe le parti. La partita prosegue con il secondo set ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 15-30 Stavolta il nastro porta via il dritto in cross di Dedura! 15-15 Mamma mia, che riga ha preso col controbalzo di dritto Dedura. Pazzesco! 0-15 Lungo il dritto difensivo di Dedura. 3-3 Tiene la battuta comunque Cobolli. Gran cross di dritto dopo che il rivale aveva recuperato alla grande il primo tentativo di ‘sfondamento’ del romano! 40-30 E poi ci sono anche gli avversari, qui dritto lungoriga a segno di Dedura. 40-15 Passeggiata verso la rete del romano, che tende sempre a buttare via i quindici quando ha tanto margine. Se osservate Sinner, ciò non avviene mai.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Dedura 6-4, 2-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve prima il baby tedesco nel 2° set LIVE Cobolli-Dedura 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: romano avanti nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ 40-15 Vedi punto sotto. LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.