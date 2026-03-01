LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6 5-4 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | l’azzurro torna avanti di un break e serve per il titolo

Al torneo ATP di Acapulco, l’azzurro si trova in vantaggio nel secondo set con un break e ora serve per il match. Sul campo, Cobolli-Tiafoe ha ottenuto il primo set 7-6 e si trova a 5-4 nel secondo, con un punto a favore. La partita è in corso e i giocatori si sfidano intensamente, con un punto decisivo che ha visto un’ottima risposta di Cobolli.

6.21 Flavio Cobolli è il nuovo numero 15 del mondo! Questo successo fa fare un grande balzo in avanti al romano che per la prima volta entra in top 15. 6.20 7-6, 6-4 Gioco, partita ed incontro Flavio Cobolli: la chiude con l'ace!!! Il romano batte in due set Tiafoe e vince l'ATP 500 di Acapulco. 40-15 Lungo il dritto in corsa di Cobolli, premiata l'aggressività dell'americano sin dalla risposta. 40-0 Grandissima prima in slice ad uscire, lunga la risposta di Tiafoe. 3 championship points per Cobolli Dopo il cambio di campo Flavio Cobolli servirà per vincere la partita ed il torneo. In questo set l'azzurro ha vinto il 74% dei punti con la prima, entrata il 73% delle volte, ed il 43% con la seconda. 40-40 Brutto errore di Cobolli che va fuori giri con il rovescio dal centro e lo spedisce lungo. LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, 4-2, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: arriva il break dell'azzurro nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto per l'americano 15-15 Ace! Servizio ad uscire perfetto 0-15 Cobolli incrocia bene con il ... LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... TUTTI CON FLAVIO Nella notte italiana Cobolli sfiderà Tiafoe nella finale dell'ATP 500 di Acapulco per conquistare il titolo numero 3 in carriera Cobolli in diretta su IG con @Fiorello sei ore prima della finale di Acapulco. Su Tiafoe dice: "Lo teniamo a bada"