Alle ore 13, si è aperta la prima semifinale del torneo ATP di Montecarlo tra il tennista A e il tennista B. Contestualmente, si attende l’inizio della sfida tra l’altro tennista e il suo avversario, prevista non prima delle 15.30. La partita tra Sinner e Zverev rappresenta uno degli incontri più attesi della giornata, con i due giocatori pronti a scendere in campo per la prima semifinale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) 13.30 Giocatori in campo. 13.20 Né Sinner né Zverev sono mai andati in finale in carriera a Montecarlo. 13.16 L’ultimo confronto sulla terra rossa risale a ben 4 anni fa, proprio a Montecarlo. Ai quarti si impose il tedesco per 5-7, 6-3, 7-6 (5): fu una maratona. 13.14 Sinner è avanti 8-4 nei precedenti con Zverev e ha vinto gli ultimi 7. 13.11 E’ il quarto Masters 1000 di fila in cui Sinner e Zverev si affrontano in semifinale: a Parigi, Indian Wells e Miami ha sempre vinto l’italiano. 13.10 Al momento cielo velato a Montecarlo. Per chi non ama il caldo come Sinner, non sarebbe un male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizia la prima semifinale

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