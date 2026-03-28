LIVE Sinner-Zverev 0-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizia la seconda semifinale

È iniziata la seconda semifinale del torneo ATP di Miami con il match tra due giocatori maschili. La partita è attualmente in corso con il punteggio di zero a zero. Parallelamente, si svolgono altre sfide di doppio tra coppie femminili, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La manifestazione prosegue con diverse sfide in programma sui campi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 0.03 Giocatori in campo. 0.03 Temperatura dell’aria ancora di 27°, nonostante a Miami siano da poco passate le 19.00. 0.02 Il giudice di sedia sarà l’americano Greg Allensworth. 23.58 L’ultima contesa è davvero recente. Due settimane fa, ad Indian Wells, l’italiano si impose per 6-2, 6-4. 23.56 Sinner è avanti 7-4 nei precedenti con Zverev. Ha vinto gli ultimi sei. L’ultimo successo del tedesco risale agli ottavi degli US Open 2023. 23.52 Il primo finalista è il ceco Lehecka, che ha liquidato con un doppio 6-2 il francese Fils. 23.50 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Zverev, seconda semifinale dell’ATP di Miami 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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