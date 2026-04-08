LIVE Civitanova-Verona 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa vincono 26-24 il primo set

Nel primo set della sfida tra Civitanova e Verona, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 26-24, portandosi avanti nella partita di Superlega volley 2026. La gara sta proseguendo e sono previsti aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, si sta giocando anche la partita tra Galatasaray e Chieri nel campionato femminile, con l'incontro che è iniziato alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 1-0 Errore in battuta per Darlan. 26-24 SET CIVITANOVA! Esce la parallela di Keita da posto due! 25-24 Sbaglia anche Keita dai nove metri. Secondo set point per Civitanova. 24-24 Esce il servizio di Duflos-Rossi che entra proprio per il servizio. 24-23 Esce il servizio di Darlan, set point per Civitanova. 23-23 In rete il servizio di Bottolo. Altro time-out. Adesso è Soli che ferma il gioco. 23-22 Primo tempo di Gargiulo! 22-22 Pareggia i conti Civitanova con la diagonale di Loeppky. Time-out di Civitanova, il secondo in poche azioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 26-24 il primo set Leggi anche: LIVE Civitanova-Leuven 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio assoluto dei padroni di casa che vincono 25-10 nel primo set! LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18... Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube ... oasport.it Civitanova-Verona stasera in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di ... oasport.it Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com