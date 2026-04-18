Le squadre sono entrate in campo, segnando l'inizio della partita di volley della stagione 2026 in Superlega. I giocatori sono schierati sul terreno di gioco, pronti a iniziare il match. La cronaca in tempo reale segue l'andamento dell'incontro, con aggiornamenti sui punti e sui cambi di formazione. La partita si svolge nel rispetto delle regole ufficiali, con arbitri presenti sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:59 Le squadre entrano in campo. Pochi minuti al via. 17:58 Il bomber Darlan Souza, i martelli Noumory Keita e Rok Mozic (in sua vece può agire Francesco Sani), il palleggiatore Micah Christenson, i centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic, il libero Matteo Staforini saranno i riferimenti di Verona. 17:55 La qualità non manca certamente su ciascuno dei due fronti. Gli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e l’opposto Eric Loeppky, sono le principali bocche da fuoco di Civitanova, guidati dal palleggiatore Mattia Boninfante. Al centro operano Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, mentre il libero sarà Fabio Balaso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: squadre in campo

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