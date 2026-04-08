Oggi si svolge la partita di ritorno tra le squadre di Civitanova e Verona, valida per le semifinali della stagione di pallavolo Superlega 2026. La gara, che si disputa in un palazzetto con pubblico presente, rappresenta il secondo incontro di una serie al meglio delle tre. La cronaca in diretta seguirà l’andamento di questa sfida, con aggiornamenti sui punti e le azioni salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube Civitanova Marche e Rana Verona Volley, valido per gara-2 della semifinale play off di Superlega, massimo campionato italiano di pallavolo maschile, con i veneti che hanno vinto il primo incontro giocato in casa e che adesso cercano il primo e, probabilmente, decisivo break della serie per volare in finale. La vittoria di Verona in gara-1 è stata netta, con la squadra di Fabio Soli che ha portato a casa il risultato con un secco 3-0 che potrebbe portare degli strascichi importanti nel campo di Civitanova che spesso, nel corso di questa stagione, ha dimostrato di avere dei limiti caratteriali abbastanza vistosi, con una mancanza di personalità che spesso si fa sentire nei momenti più inopportuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della serie di semifinale

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Domani alle 20:30 sul campo della Cucine Lube Civitanova si gioca Gara 2 delle Semifinali Play Off. Coach Soli: «Mi aspetto set combattuti, dovremo essere pronti a giocare punto a punto». #veronanetwork - facebook.com facebook

NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com