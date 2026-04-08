Tra pochi minuti si svolgerà gara-2 della sfida tra le due squadre di pallavolo nella Superlega 2026. La partita si gioca a Civitanova e Verona, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito. Contestualmente, si può seguire anche la diretta della partita di volley femminile tra Galatasaray e Chieri, prevista dalle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20.20 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 20.17 I cucinari hanno vinto tre degli ultimi cinque scontri diretti contro Verona che, tuttavia, ha ottenuto il successo per due match di fila. 20.15 I favoriti sono i veronesi, i quali però dovranno resistere alla probabile reazione di forza di Civitanova che, tra l’altro, questa sera potrà contare sul suo pubblico. Una sconfitta per i ragazzi di Medei potrebbe essere fatale. 20.12 Gara-1 è stata vinta dalla squadra ospite che oggi punta a chiudere, almeno virtualmente, la serie per avere il match point in casa e volare in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio di gara-2

LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della seconda semifinaleLA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.

LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube...

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Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook

NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com