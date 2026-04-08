LIVE Civitanova-Verona 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | resiste il vantaggio dei padroni di casa 16-13

Al momento, la partita tra Civitanova e Verona si trova sul punteggio di 16-13 a favore dei padroni di casa. La gara, valida per la Superlega di volley 2026, è in corso e la cronaca viene aggiornata in tempo reale. Contestualmente, è possibile seguire anche la diretta di un incontro tra Galatasaray e Chieri, in programma dalle 19, nel campionato di volley femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 17-14 In rete il servizio successivo dell’italiano. 17-13 Bottolo trova l’ace con la deviazione del nastro. Time-out di Verona, con Nikolov che con questo punto ha raggiunto i 600 punti in questa stagione di Superlega! 16-13 Diagonale strettissima del bulgaro da posto quattro. 15-13 Pipe vincente di Nikolov. 14-13 Ancora un muro per Nedeljkovic! 14-12 Nedeljkovic mura ancora Gargiulo. 14-11 Sani subisce un grande muro da parte di Loeppky. 13-11 Il servizio del palleggiatore statunitense finisce in rete. 12-11 Alzata ad una mano di Christenson per il primo tempo vincente di Nedeljkovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: resiste il vantaggio dei padroni di casa, 16-13 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 26-24 il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono forte nel quarto set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com