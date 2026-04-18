Alle 18 si gioca Napoli-Lazio, con il tecnico azzurro che ha deciso di schierare Politano dal primo minuto. La squadra ospite, invece, punta su Noslin nel trio offensivo. La partita è importante per il Napoli, che cerca di mantenere saldo il piazzamento in Champions League, mentre la Lazio si presenta con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta. La sfida si svolge allo stadio di Napoli, davanti a un buon numero di spettatori.

(4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All: Sarri. (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All.: Conte. (4-3-3) Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All.: Sarri. (3-4-2-1) Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Napoli e Lazio, sfida valida per la 33° giornata di Serie A, a Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Napoli-Lazio: Conte con Politano, Sarri sceglie Noslin nel trio d'attacco

Notizie correlate

LIVE Alle 20.45 Fiorentina-Lazio, le ultime: Vanoli con Piccoli, Dia e Noslin per Sarri(4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Leggi anche: LIVE Alle 15 Bologna-Lazio, le ultime: si rivede Orsolini dal 1', Sarri con Noslin e Maldini

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Napoli-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming.

Napoli-Lazio: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Lazio di sabato 13 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Napoli-Lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Napoli-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

. @SerieA | Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio x.com

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook