Alle 15 si gioca Bologna-Lazio, con Orsolini che torna titolare e Sarri che schiera Noslin e Maldini. La squadra di Italiano rientra al Dall'Ara dopo aver vinto all'Olimpico ai supplementari in Europa League. La partita si svolge con i due allenatori pronti a schierare le rispettive formazioni. La sfida si presenta con i calciatori pronti a scendere in campo.

Bologna-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento anche a Dazn 1, la gara sarà visibile sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri. (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano. A dirigere l'incontro sarà Feliciani, assistito da Berti e Laudato, con Zanotti quarto uomo. Al Var Di Paolo, Avar sarà Giua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Bologna-Lazio, le ultime: si rivede Orsolini dal 1', Sarri con Noslin e Maldini

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