Alle 15 si gioca la sfida tra Udinese e Parma, con i friulani che schierano Zaniolo come falso nove e Cuesta che ritrova Pellegrino in difesa. L’allenatore dell’Udinese deve fare a meno di Davis, infortunato. Per il Parma, la punta torna in campo dopo il turno di assenza. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti.

(5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta La sfida sarà diretta da Davide Di Marco. Assistenti: Perrotti e Biffi. IV ufficiale: Rapuano Var: Gariglio Avar: Di Paolo. Sfida in equilibrio per quanto riguarda i precedenti, con 21 vittorie del Parma contro le 15 dell’Udinese nei 46 precedenti totali, ma con inerzia recente a favore dei padroni di casa che hanno vinto le ultime tre sfide dirette, incluso lo 0-2 del girone d’andata. Udinese e Parma non chiudono sullo 0-0 da ben 19 confronti consecutivi. (3-4-2-1) Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Udinese-Parma: friulani con Zaniolo falso nove, Cuesta ritrova Pellegrino

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